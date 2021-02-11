فيلم The war with Grand pa يحقق 26 مليون حول العالم

حقق فيلم The war with Grand pa للنجم العالمي روبرت دي نيرو ايرادات وصلت الى 26 مليون و148 الف دولار أمريكي بعد مرور اكثر من خمسة شهور على طرحه.

حصد الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية 19 مليون و 82 الف دولار امريكي اما في افريقيا واسيا واوروبا 16 مليون و 328 الف دولار أمريكي.

فيلم تدور أحداثه حول علاقة متوترة بين ابن وجده، إذ يضطر الطفل "بيتر" لمشاركة غرفته مع جده ولكنه يرفض ذلك ويحارب من أجل استعادة غرفته.

الفيلم يشارك فى بطولته ماريسا تومى و كريستوفر والكن و لورا مارانو و يوجين ليفي و خوليو سيزار تشافيز وليديا ستايسلينجر ومن تأليف ليزا أداريو و Tom J. Astle ومن إخراج تيم هيل.