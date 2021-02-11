حقق فيلم The war with Grand pa للنجم العالمي روبرت دي نيرو ايرادات وصلت الى 26 مليون و148 الف دولار أمريكي بعد مرور اكثر من خمسة شهور على طرحه.
حصد الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية 19 مليون و 82 الف دولار امريكي اما في افريقيا واسيا واوروبا 16 مليون و 328 الف دولار أمريكي.
فيلم تدور أحداثه حول علاقة متوترة بين ابن وجده، إذ يضطر الطفل "بيتر" لمشاركة غرفته مع جده ولكنه يرفض ذلك ويحارب من أجل استعادة غرفته.
الفيلم يشارك فى بطولته ماريسا تومى و كريستوفر والكن و لورا مارانو و يوجين ليفي و خوليو سيزار تشافيز وليديا ستايسلينجر ومن تأليف ليزا أداريو و Tom J. Astle ومن إخراج تيم هيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيلم The war with Grand pa يحقق 26 مليون حول العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.