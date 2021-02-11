فيلمان مصريان في مهرجان برلين السينمائي الدولي

أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي عن اختيار مجموعة من الأفلام في مسابقاته الرسمية المختلفة، جاء من بينها فيلمان من مصر.
الفيلم التسجيلي "زي ما أنا عايزة" (As I Want)، إخراج سماهر القاضي، إنتاج مصر وفرنسا والنرويج وفلسطين، ضمن مسابقة Enounters وفيلم "سعاد" في قسم البانوراما.
"سعاد" من إخراج آيتن أمين وكتابة السيناريست محمود عزت، ومن انتاج فيفيد ريل و فيج ليف ستوديوز و نوماديس و فيلم كلينيك.
وشارك في إنتاج الفيلم كل من سامح عواض و مارك لطفي و درة أبوشوشة و محمد حفظي، كما شارك في الانتاج آيتن أمين و الألماني فين فيندرز .
الفيلم من بطولة بسنت احمد و بسملة الغايش و تدور أحداث الفيلم بين الدلتا والاسكندرية و الفيلم يطرح اسئلة حول اثر العالم الافتراضي علي العلاقات الإنسانية والعاطفية .
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