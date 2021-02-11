بعد تعاونهما في مسرحية علاء الدين .. ماذا قال مجدي الهواري عن أحمد عز

وصف المخرج مجدي الهواري أحمد عز بالفنان الموهوب والخلوق بعد ان تعاون معه في مسرحية علاء الدين.

وقال مجدي الهواري: "ان احمد عز قدم لونا مختلفا عن ما اعتاد الجمهور على رؤيته وكانت مفاجأة للكثير اداءه في علاء الدين".

واضاف مجدي الهواري : "خوضت تجارب في السينما والتلفزيون والمسرح وانا حريص على التنوع الفني دائما ، أما مسرح كايرو شو هو عبارة عن شركاء النجاح وهم اسماء كبيرة ومهمة في جميع المجالات الفنية".

وتابع :" كايرو شو حقق نجاحا فنيا وتجاريا وكان لابد من تحقيق التوازن في هذه المسألة وكان الهدف ان نقدم عملا فنيا يكون على مستوى ثقة الجمهور".

واضاف :"كان هدفنا عودة الجمهور الى المسرح وكان كايرو شو مخاطرة بشكل كبير ونحن لم نقلد مسارح Broadway العالمية، بل استوحينا كايرو شو من المسارح المصرية القديمة مثل تايترو مصر والتي كانت تقدم العروض الحية والاستعراضية من حيث الديكور ليشعر المشاهد بالنوستالجيا".

واكد ان تكلفة مسرحية علاء الدين كانت عالية بسبب استخدام تقنية الهولوجرام بشكل يومي اضافة الى الازياء والاستعراضات والاستعانة بخبراء من ديزني من اجل تصميم المسرح"، مضيفا ان ثقة النجوم والجمهور في مسرح كايرو شو هما السببان الرئيسان وراء نجاح المشروع ، لافتا الى ان يحيى الفخراني كان من اهم الفنانين الذين وثقوا فيه لتقديم مسرحية كايرو شو.

وقال : "عندما عرضت على الفنان الكبير يحيى الفخراني فكرة مسرح كايرو شو وتحدثنا عن فكرة تقديم مسرحية ملك لير في كايرو ووعدته اني سأعيد تقديم مسرحية ملك لير بشكل مختلف ومبهر وشعرت بنظرة ثقة في عينيه".