مسلسل "لؤلؤ" يتصدر التريند بعد فك غموض محاولة قتل مي عمر.. بالفيديو

مسلسل "لؤلؤ" تصدر مواقع التواصل في الأيام الأخيرة، بعد ازدياد الأحداث سخونة بتعرض "لؤلؤ" التي تجسدها مي عمر لمحاولة قتل، والشك في جميع من حولها.

محاولة قتل "لؤلؤ" تثير الجدل على مواقع التواصل

وشهدت الحلقات الأخيرة من مسلسل "لؤلؤ"، تفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل، وذلك بعد تعرض مي عمر "لؤلؤ" للطعن في منزلها ومحاولة قتلها، واتهام جميع المحيطين بها بقتلها، والتحقيق معهم في النيابة، وهو ما جعل الجمهور يتكهن بهوية القاتل، ومنهم والدها الذي على خلاف معها، وكذلك طليقها "طارق" أو أحمد زاهر، والذي أراد الانتقام منها، وكذلك أختها "مروة" والتي كانت تحاول استغلالها وتدميرها.

مسلسل "لؤلؤ" يتصدر التريند

وامتدت دائرة الشك إلى الحراس الشخصيين للؤلؤ، بالإضافة إلى منافستها في الغناء "نرمين الفقي"، والتي خططت لتدميرها أيضاً، وكذلك نجلاء بدر وهيدي كرم بسبب غيرتهن من زواجها من أحمد زاهر في أحداث المسلسل، ولكن التحقيقات كشفت مفاجأة صادمة، في هوية القاتل، وتذكرت "لؤلؤ" وهي على جهاز الإنعاش هوية القاتل، والذي اتضح انه مدير أعمالها "إدوارد"، والذي كان بعيداً عن دائرة الشك بسبب قوة علاقته بها وثقتهما المتبادلة.

وصدم متابعي المسلسل من محاولة إدوارد قتل مي عمر، وذلك بسبب قوة العلاقة بينهما، ولم تكتشف الأسباب والدوافع التي جعلته يقرر هذا الأمر، وتكهن البعض بانه قرر قتلها بعدما يئس من محاولات التقرب منها والارتباط بها، وهو ما جعله يقرر الانتقام منها، وحازت الأحداث الأخيرة من المسلسل على تفاعل كبير من الجمهور وهو ما جعلها تتصدر التريند في الأيام الأخيرة.

مسلسل "لؤلؤ" يقترب من نهايته

واقترب مسلسل "لؤلؤ" من الحلقات الأخيرة منه، وذلك بعد تصاعد الأحداث في الحلقات السابقة، وأبرزها اكتشاف لؤلؤ خداع المحيطين بها لها، وعلى رأسهم أختها وصديقها محمد الشرنوبي، بالإضافة إلى طلاقها من طارق، ويشارك في مسلسل "لؤلؤ" مجموعة من النجوم وأبرزهم أحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد وسلوى عثمان وهيدي كرم ونرمين الفقي ومحمد الشرنوبي وغيرهم.