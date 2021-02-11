أول ظهور بالفيديو للفنانة يسرا بعد تعافيها من كورونا وتوجه رسالة لسماح أنور

يسرا طمأنت الجمهور على حالتها الصحية بعد فترة من ابتعادها عن الظهور بعد إصابتها وتعافيها من فيروس كورونا، ونشرت أول فيديو على حسابها بانستقرام وجهت به رسالة إلى سماح أنور.

أول ظهور ليسرا بالفيديو بعد تعافيها من كورونا

ونشرت الفنانة يسرا فيديو لها على حسابها بانستقرام، ووجهت به الشكر إلى الفنانة سماح أنور، لتكريم الأخيرة لها في مهرجان جديد بعنوان "أفلمها"، وطمأنت يسرا الجمهور في الفيديو على حالتها الصحية، حيث يعتبر ذلك أول ظهور لها بالفيديو بعد فترة إصابتها بفيروس كورونا وتعافيها مؤخراً، ورغم إنها ظهرت متعبة قليلاً في الفيديو إلا أنها طمأنت الجمهور على حالتها النفسية من خلال حفاظها على روحها المرحة وعودتها للتواصل والظهور بعد فترة أيضاً من تأثرها بوفاة عدد من اصدقائها ومنهم الكاتب وحيد حامد ومصفف الشعر محمد الصغير.

يسرا توجه رسالة إلى سماح أنور

ووجهت الفنانة يسرا في الفيديو رسالة إلى الفنانة سماح أنور بسبب إهدائها الدورة الأولى من مهرجان "أفلمها"، وقالت تعليقاً على التكريم:" حبيبتي وصديقة العمر الجدعة والمشرفة دائما، ألف مبروك على تحقيق حلمك الكبير لمهرجان أفلمها، حقيقي فكرة عظيمة ومشرفة أن يكون فيه مهرجان قائم بذاته مخصوص لمناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة، فكرة من امرأة عظيمة لكل نساء وسيدات مصر العظيمات".

ونشرت يسرا صورة درع التكريم ووجهت الشكر لسماح أنور على التكريم وعلى مجهودها في إنشاء أول مهرجان لها، وتابعت في رسالتها:"شرف كبير ليا أن يكون انطلاقة المهرجان بدورته الأولى مهداه ليا، كل الدعم لصديقتي العظيمة سماح أنور وإن شاء الله يكون من أنجح المهرجانات الدولية".

يسرا مع باسل خياط في رمضان 2021

وعلى الجانب الفني، من المقرر ان تبدأ الفنانة يسرا تصوير مسلسلها الجديد "حرب أهلية"، والذي تشارك به مع الفنان باسل خياط لأول مرة، ولم تكشف يسرا عن بقية أبطال المسلسل الذي تنافس به في موسم رمضان المقبل، والذي كان من المتوقع ان تشارك به هيفاء وهبي قبل ان تعتذر عن المشاركة، وكانت آخر أعمال يسرا في رمضان الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد".