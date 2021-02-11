إيهاب توفيق يفوز بالموسم الأول لبرنامج "The Masked Singer- إنت مين" وأمل بوشوشة مفاجأة الختام

"The Masked Singer- إنت مين" عرض حلقته الأخيرة اليوم، والتي كشفت عن آخر ألغاز البرنامج والكشف عن هوية آخر المتنافسين إيهاب توفيق وأمل بوشوشة ووعد.

إيهاب توفيق بطل " The Masked Singer - إنت مين" بشخصية "كوبرا"

وفازت شخصية "كوبرا" بلقب الموسم الأول من برنامج "The Masked Singer- إنت مين"، والتي كان يتقمصها الفنان إيهاب توفيق، واستطاع تضليل الجمهور والمحققين طوال حلقات الموسم الأول، واعتبر الجمهور مشارك توفيق في البرنامج وفوزه باللقب أبرز مفاجأة، خاصة إنه كان بعيد عن التوقعات وبعيد عن الأضواء والبرامج في الفترة الأخيرة.

أمل بوشوشة نجمة الحلقة الأخيرة من " The Masked Singer - إنت مين"

وخطفت أيضاً الفنانة أمل بوشوشة الأنظار في الحلقة الأخيرة من برنامج "The Masked Singer- إنت مين"، بعدما كشفت عن هويتها في شخصية "شيتا"، وهي الشخصية التي نالت اعجاب الجمهور على مدار الحلقات بسبب استعراضاتها وغنائها وأدائها المميز، وكشفت أمل عن هويتها في نهاية الحلقة أيضاً، وتفاعل الجمهور مع مشاركتها في البرنامج، في حين كشفت الفنانة وعد عن هويتها في شخصية "الذئب".

وعلقت الفنانة أمل بوشوشة عن مشاركتها في البرنامج والوصول إلى الحلقة الأخيرة وقالت على انستقرام:" سعيدة جداً بمشاركتي في الموسم الأول من البرنامج العالمي بنسخته العربية The Masked Singer إنت مين على شاشة كل العرب MBC، سعيدة وفخورة بجمهوري الذي تابع شيتا لحظة بلحظة وكان يجمع الأدلة ليتأكد إن كنت أنا، والشكر أيضاً لزملائي المحققين".

النسخة الأولى من برنامج " The Masked Singer - إنت مين"

وانتهت النسخة الأولى من برنامج "The Masked Singer- إنت مين" على mbc، والذي قدمه المحققين الأربعة سيرين عبد النور وقصي خولي وحسن الرداد ومهند الحمدي، وشارك على مدار حلقاته عدد من النجوم ومنهم نادية الجندي وظافر العابدين وديمة قندلفت وسمية الخشاب وشيلاء سبت وغيرهم، واستضاف البرنامج 12 نجماً من مجالات مختلفة، قدموا استعراضاتهم الغنائية على المسرح مرتدين أزياء تنكرية تخفي ملامحهم وهوياتهم، فيما يقع على عاتق الجمهور والمحققين الأربعة اكتشاف هوية النجوم تباعاً ضمن البرنامج الترفيهي "The Masked Singer- إنت مين؟" وهو فورمات عالمي يقدم بصيغته العربية على "MBC مصر".