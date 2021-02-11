عزيز مرقة يعلن موعد حفلاته في مصر

أعلن المغني عزيز مرقة عن احيائه حفلتين في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكشف عزيز مرقة انه سيحيي حفله الاول في مصر يوم 27 فبراير بأحدى ملاهي الليلة/ ويوم 6 مارس بمسرح الزمالك. وحمس عزيز مرقة جمهوره في مصر قائلا: "خليكم متراقبين كل التفاصيل لان الكراسي محدودة". عزيز مرقة مغنى ومنتج ومؤلف موسيقى أردنى، اشتهر بتقديمه نوعية موسيقى الراز، خليط موسيقى يجمع بين مزيكا الروك والجاز مع لمسة الموسيقى العربية، وحقق نجاحًا جماهيريًا بأشهر أغانيه "بنت الناس" و"ياباى" و"هى"، وأطلق مؤخرا أجدد أغانيه "داليا"، التي ناقش خلالها الزواج المبكر، بجانب أغنية "موالي"، التي جسد خلالها روح العندليب وأيام الزمن الجميل.

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