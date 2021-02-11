طرح تطبيق انغامي اولى حلقات بودكاست للفنانة اللبنانية اليسا تحمل عنوان " هيدي انا" ضمن سلسلة حلقات مسجلة تكشف عن جوانب مختلفة في حياة ملكة الاحساس.
وابرز ما قالت اليسا خلال الحلقة ان نشأتها في مدرسة داخلية متشددة صنعت منها انسانة قوية وصادقة ولا تخشى قول الحقيقة حتى وان تعرضت لموقف محرج وروت انها في طفولتها عندما اعترفت للمعلمة انها فعلت شيئا خطأ لم تعاقبها واحترمت صراحتها.
كما أكدت اليسا ان تربيتها لم تكن صارمة ولم يحاول والدها قمعها بل كان يستخدم معها اسلوب اللين في التوجيه والتربية، ويدعمها بشكل كبير عندما تتعرض للانتقادات.
واضافت اليسا انها من اكثر الفنانات اللاتي تعرضن للهجوم في بداية مشوارها الفني خاصة بسبب كليب بدي دوب، مشيرة الى انها تحترم حدود حريتها ولا تتخطاها.
واشارت اليسا الى ان لقبت بـ ملكة الاحساس لانها استطاعت ان توصل احساسها لجمهورها من خلال الاغاني مصرحة : "عرفت كيف أوظف مشاعري عندما نضجت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرز ما جاء في بودكاست إليسا: والدي لم يقمعني.. وأنا الأكثر تعرضا للهجوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.