كليب save your tears لـ ذاويكاند يحقق 121 مليون مشاهدة

حقق كليب اغنية save your tears للمغني الشهير ذاويكاند 121 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب.

واللافت أن الموديل التي ظهرت مع ذا ويكاند في كليب أغنتيه الجديدة save your tears الذي طرحه منذ يومين، تشبه سيلينا جوميز إلى حد كبير من حيث الملامح وتسريحة الشعر.

وأشار جمهور ذا ويكاند عبر منصات موقع التواصل الاجتماعي إلى أن كلمات الأغنية تشير إلى علاقته بـ سيلينا جوميز التي لم تستمر سوى 10 أشهر فقط.

ورغم مرور عامين على زواج المغني الكندي جاستين بيبر من عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، إلا أن جمهوره ما زال يعيش على امل العودة إلى حبيبته السابقة وحب حياته سيلينا جوميز.

وتداول جمهور جاستين بيبر صورة لتاتو جديد رسمه المغني الكندي على رقبته، مشيرين إلى أنه تحية منه لحبيبته سيلينا جوميز التي عاش معها قصة حب لأكثر من 8 سنوات.