في ذكرى وفاة علاء ولي الدين .. رحل قبل أن يكمل هذا العمل

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان علاء ولى الدين الذي رحل عن عمر يناهز التاسعة والثلاثين، واستطاع ان يقدم عديدًا من الاعمال الفنية التي تظل خالدة في ذاكرة ووجدان المشاهد المصري والعربي.

كان خبر وفاة علاء ولى الدين بمثابة الصاعقة التي أصابت الوسط الفني بحالة من الحزن الشديد، خاصة انه كان يتمتع بحالة حب من جانب المقربين له. ورحل علاء ولى الدين فى أول أيام عيد الأضحى من جراء مضاعفات مرض السكري الذي كان يعاني منه، قبل أن ينتهي من تصوير آخر أعماله للسينما في فيلم "عربي تعريفة". والده سمير ولي الدين كان ممثلًا، وهو والد لثلاثة أبناء هم (خالد - معتز - والفنان الراحل علاء ولي الدين)، وكانت البداية الكوميدية الحقيقية لسمير هى مسرحية "شاهد مشافش حاجة" مع الزعيم عادل إمام.

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