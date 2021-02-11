تيم حسن يحسم مصير موعد عرض الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة"

تيم حسن شغل الجمهور بأخباره الفنية في الفترة الأخيرة، وخاصة حول مصير عرض الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة"، بالتزامن مع عرض مسلسله الجديد "أنا" على تطبيق شاهد.

تيم حسن يحسم مصير الجزء الخامس من "الهيبة"

وكشف برنامج "إي تي بالعربي" عن معلومات جديدة عن الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة"، للفنان تيم حسن، والذي كان من المفترض أن يعرض في موسم رمضان المقبل، بعد عرض الجزء الرابع "الهيبة.. الرد" العام الماضي، وكشف البرنامج أن الموسم الخامس سيعرض مثل الجزء الرابع خارج موسم رمضان، وأن شركة الصباح المنتجة للمسلسل قررت عرض الجزء الخامس بعد انتهاء موسم رمضان، وذلك بسبب تأخر تصوير الجزء الخامس وتحضيراته بسبب أزمة فيروس كورونا ولضيق الوقت.

تيم حسن يعود بجزء أخير من "الهيبة"

ويرغب صناع مسلسل "الهيبة" في تحضيرات قوية للجزء الخامس بالإضافة إلى اختيارات جديدة للنجوم المشاركين، خاصة إنه الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة، والتي قرر صناعها أيضاً ختامها بفيلم سينمائي حول أحداث الأجزاء الخمسة والشخصية الرئيسية للمسلسل، ولم يكشف حتى الآن عن التفاصيل الأولى للجزء الخامس والذي أعلنت عنه الشركة بالتزامن مع عرض الجزء الرابع العام الماضي، والذي تعذر عرضه في موسم رمضان بسبب أزمة فيروس كورونا.

تيم حسن يحتفل بعرض مسلسل "أنا"

ويحتفل الفنان تيم حسن هذه الأيام بعرض مسلسله الجديد "أنا" على تطبيق شاهد هذا الشهر، و ويعتبر العمل الدرامي الأول لتيم حسن مع بداية العام الجديد، وكان لافتا اعتماده لـ نيو لوك شعر جريء من خلال ظهوره بالشعر الطويل المربوط، والمسلسل يمتد على مدى عشر حلقات في إطار إجتماعي درامي رومانسي حول كرم الذي تضعه الحياة أمام مجموعة من التحديات بين المبادىء ومغريات الحياة، الأمر الذي يفرض عليه إتخاذ قرارات صارمة ومفصلية في حياته، وتشارك في البطولة الفنانة اللبنانية رزان جمّال في أول إطلالة لها في الدراما العربية المشتركة، إضافة إلى رولا بقسماتي، ديامون بو عبود، جوزف بو نصار، إيلي متري وغيرهم.

وكان تيم حسن قد حسم الأخبار حول تجهيزه لفيلم جديد، وقال في تغريدة له:" لا صحة لما يتداول من أخبار حول فيلم حاليّ لي، بانتظار مشاهدتكم وآرائكم عن مسلسل أنا قريباً على تطبيق شاهد، إنتاج صباح اخوان إخراج سامر البرقاوي وتأليف د عبير شرارة".