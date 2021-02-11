قدم موقع "دوت الخليج"، عددًا من الموضوعات الهامة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت برفقة شقيقتها وأولادها مع الفنان محمد منير من خلال زيارتهم للاطمئنان عليه. شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها "لؤلؤ" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت برفقة الفنان إدوارد و علقت قائلة :" حتى انت يا مجدى؟". نشرت الفنانة هنادى مهنا صوره جديده عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت برفقة زوجها الفنان احمد خالد صالح وكتبت معلقة: "للابد غير كافى لحبك". نشرت الإعلامية شيما صابر، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت فى صورة مع زوجها اللاعب رامي صبري، تطلب من متابعيها الدعاء له بالشفاء بعد إعلانها إصابته بكورونا. نشر حكيم صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام وظهر برفقة الموزع اسلام ساسو وكتب معلقا:" الاغنيه اللى جايه مع الموزع الجميل اللى انا بحبه بجد لاخلاقه ولفنه اسلام ساسو

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا .. إلهام شاهين تزور محمد منير برفقة شقيقتها.. هنادى مهنا تتغزل فى زوجها عبر إنستجرام.. حكيم يشوق جمهوره لأحدث أغانيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.