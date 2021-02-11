إليسا تتذكر فترة مرضها وبداياتها الفنية في الحلقة الأولى من بودكاست أنغامي.. بالفيديو

إليسا افتتحت أولى حلقات "بودكاست إليسا" عبر تطبيق "أنغامي" اليوم، والتي جاءت بعنوان "هيدي أنا"، وكشفت بها إليسا عن عدة محطات وأسرار في حياتها وشخصيتها للجمهور.

الحلقة الأولى من بودكاست إليسا على أنغامي

وقالت الفنانة إليسا إنها قررت أن تبدأ البودكاست بالتعريف عن نفسها للجمهور بحلقة أولى بعنوان "هيدي أنا"، وان تكشف الخلفية التي جعلتها هذه الشخصية اليوم، وأضافت إنها قررت تقديم هذه التجربة للكشف عن المواقف والتجارب التي كونت لديها الصفات التي يعرفها الجمهور حالياً سواء في شخصيتها الفنية أو الإنسانية.

إليسا تتذكر فترة طفولتها ونشأتها

وتذكرت إليسا بعض المواقف في طفولتها، وقالت إن المدرسة الداخلية كونت صفات كثيرة بها ومنها الشخصية القوية، وقالت إنها أكثر من الفنانات اللاتي تعرضن للانتقادات والهجوم، خاصة في بدايتها بسبب جرأتها في كليب "بدي دوب"، وأشارت إلى ان والدها ساعدها كثيراً بتخطي هذه الانتقادات والهجوم، وعدم التأثر بها.

وتحدثت إليسا عن بعض سماتها المميزة مثل الجرأة والذكاء، وقالت إنها تعتبر نفسها ذكية فنياً وموسيقياً، وطورت ذلك بتثقيف نفسها والانتقاد الذاتي وسعت لتطوير نفسها باستمرار، وكذلك صفة إحساسها، والتي ترى إنها وصلت للكثير من خلال أغانيها، التي كانت تتقمص بها حالات الحب، وترى إن الإحساس الحقيقي هو الذي يصل لقلوب الجمهور.

إليسا تكشف أسرار جديدة عن فترة مرضها

واختتمت إليسا حديثها في البودكاست عن صفة المحاربة التي تمتلكها، وتذكرت فترة مرضها بالسرطان وقالت إنها شعرت وقتها إنها في نهايتها، ولكنها تماسكت وقررت مواجهة المرض بروح معنوية عالية والاستمرار في عملها، وذلك لأن الحالة النفسية كانت تفرق في العلاج، لذلك تجاوزت هذه المرحلة بدون آثار سلبية، ووجهت عدة نصائح للجمهور من خلال تجربتها في نهاية الحلقة الأولى من بودكاست إليسا على أنغامي.

وكانت إليسا قد أعلنت خوضها تجربة البودكاست مع أنغامي، وتعرضه أسبوعياً كل يوم أربعاء، وتناقش به عدة قضايا وآراء مثل حقوق المرأة وكذلك بعض المواضيع العاطفية والإنسانية والسياسية، بالإضافة إلى تقديم أسرار عن حياتها وطفولتها ومسيرتها الفنية، وكواليس أعمالها الغنائية والنجوم الذين أثروا في مسيرتها وتكوينها الفني، ويعرض البودكاست في 12 حلقة.