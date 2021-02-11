جنات لـ دوت الخليج: سعيدة ومتحمسة لإحياء حفل عيد الحب في دار الأوبرا

عبّرت الفنانة جنات عن سعادتها وحماسها لإحياء حفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية المقرر إقامته غدًا الجمعة.
وقالت جنات في تصريح لـ "دوت الخليج": "متحمسة جدًا للغناء في دار الأوبرا المصرية، أمام الجمهور المصري خاصة في مناسبة عيد الحب، كما أن الأوبرا لها بريقها الخاص فهي من أعرق الأماكن الغنائية، وسعيدة جدًا لأحياء مثل هذة المناسبة المميزة كما أني أجهز عددا كبيرا من الأغاني للجمهور واتمنى ان تنال الحفلة إعجابهم".
من المقرر أن تغني جنات عددا من أغانيها الرومانسية الشهيرة وكذلك أغاني ألبومها الأخير" أنا بانتظارك " والذى ضم 11 أغنية باللهجة المصرية، تعاونت فيه مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب.
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