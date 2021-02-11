ديزنى تقرر إغلاق استديوهات الرسوم المتحركة Blue Sky للأبد

أغلقت ديزني استوديوهات الرسوم المتحركة Blue Sky، السابق لشركة 20th century Fox، والذي بلغ تكلفته 5.9 مليار دولار، وأنتج خلال فترة عمله 13 فيلما روائيا بما في ذلك امتياز Ice Age، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع "deadline".

على أن يكون آخر يوم لـ Blue Sky في أبريل المقبل، وبلغ عدد موظفي Blue Sky المتأثرين بالأمر إلى 450 شخص، وستعمل ديزني مع الموظفين في استوديو غرينتش لاستكشاف الوظائف الشاغرة في الاستوديوهات الداخلية الأخرى.

قال متحدث باسم الاستوديو لـ Deadline ، "بالنظر إلى الحقائق الاقتصادية الحالية، بعد الكثير من الدراسة والتقييم، اتخذنا القرار الصعب بإغلاق عمليات صناعة الأفلام في Blue Sky Studios."

ستظل مكتبة Blue Sky وعنوان IP الخاص بها جزءًا من Disney ، وسمعت أنه لا توجد خطط لاستوديو رئيسي آخر لاستيعاب موظفي Blue Sky وعملياتها. سلسلة مستوحاة من شخصيات العصر الجليدي في Blue Sky قيد الإعداد بالفعل لـ Disney +. من خلال خمسة أفلام ، حققت سلسلة Ice Age 3.2 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.

كما تم إيقاف إنتاج فيلم Nimona الذي يخرجه باتريك أوزبورن، والذى كان من المقرر أن يطرح في 14 يناير من العام المقبل 2022، Nimona، الذي كان لا يزال أمامه 10 أشهر حتى الانتهاء من الإنتاج، يتبع شابًا متغير الشكل يتعاون مع عالم مجنون اسمه لورد باليستر بلاك هارت لفضح حاكم المملكة.

وقد كان العام الماضي يمثل تحديًا لشركة Disney على جبهات عديدة، بسبب فيروس كورونا، خاصة مع توقف إنتاج الإعمال السينمائية، جنبا إلى إغلاق المنتزهات الترفيهية ورسو خطوط الرحلات البحرية، وبالتالى لم يعد الاحتفاظ باستوديو ثالث للرسوم المتحركة قابلاً بالنسبة لشركة ديزني نظرًا للواقع الاقتصادي الحالي الذي تسبب فيه Covid 19.