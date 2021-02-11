هانى عادل يشارك فى بطولة ”عاوز أطلق” أمام هند صبرى

يشارك الفنان هانى عادل فى بطولة مسلسل "عايزة اتطلق" للنجمة هند صبرى والذى تدخل به عالم المنصات الإلكترونية حيث سيتم عرضه على إحدى المنصات العالمية، ومن المقرر أن يقدم هانى عادل أحد أدوار البطولة أمام هند صبرى، خاصة أن العمل يعتمد على وجود أكثر من بطل خلال الحلقات.

وبدأت هند صبرى تصوير مشاهدها الأولى من مسلسلها الأيام الماضية، بعد أن بحثت عن العريس فى مسلسلها الشهير "عايزة أتجوز"، للمخرج هادى الباجورى، كما تم الاستقرار على النجمة سوسن بدر لتشاركها فى بطولة العمل، لخوض تجربة جديدة للدفاع عن المرأة العربية.

والمسلسل يعتمد على كثير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر أبريل المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، كما يواصل هادى الباجورى معاينة أماكن التصوير بالتزامن مع انطلاق تصويره للانتهاء منه فى فترة وجيزة استعدادًا لعرضه.

يذكر أن هند صبرى قد انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، ومن المقرر عرض المسلسل في موسم دراما رمضان المقبل، المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

يذكر أن هانى عادل انضم مؤخراً لأبطال مسلسل "شقة 6" مع النجمة روبى، والذى ينتمى لنوعية المسلسلات الـ 15 حلقة ويتكون من جزأين، والذى سيعرض فى شهر رمضان المقبل، ومن المقرر أن يبدأ هانى عادل تصوير مشاهده خلال الأيام القادمة.