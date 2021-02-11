تأجيل طرح Marry Me لجينيفر لوبيز

أعلنت شركة Universal Pictures عن تأجيل فيلم Marry Me للنجمة العالمي جينيفرلوبيز من 14 مايو 2021 إلى 11 فبراير 2022، بسبب استمرار إغلاق السينمات وسط الجائحة .

‎وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان ‪Marry Me، أما قصة الفيلم فهى تستند لرواية مصورة لبوبى كروسبى.

يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "‪Marry Me" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.

‎وفي سياق متصل نفى موقع جوسيب المتخصص في نفى الشائعات حول المشاهير من نجوم هوليوود الأخبار الأخيرة التي ربطت ما بين والدة براد بيت ورغبتها في زواج ابنها من جينيفر انيستون، إذ ذكر تقرير منشور على صحيفة National Enquirer أن والدة براد بيت تحب جينيفر انيستون وكانت تتوق للحظة عودتها إلى ابنها وإقامة حقل زواج ضخم، خاصة أنها لم تحب أنجلينا جولى أبداً.

إلا أن موقع جوسيب المتخصص في نفى الشائعات ذكر خلال تقريره أنه لا حقيقة لهذا الأمر مطلقاً، خاصة أن براد بيت وجينيفر انيستون لم تتملكهما أية نوايا للعودة لبعضهما مطلقاً حيث يفضل الثنائى أن يستمرا صديقين جيدين.