Sundance يجذب أكبر جمهور له على الإطلاق هذا العام رغم جائحة كورونا

أعلن مهرجان صندانس Sundance، انه على الرغم من إقامته افتراضيًا وعلى مدى فترة أقصر ، إلا أن مهرجان صندانس السينمائي 2021 قد جذب أكبر جمهور له على الإطلاق هذا العام.

وأقيم مهرجان 2021 في الفترة من 28 يناير إلى 3فبراير، وتم استضافته عبر الإنترنت في 20 مدينة عبر الولايات المتحدة، وكان جمهور هذا العام أكبر بـ 2.7 مرة من المهرجان المعتاد الذي يستمر 11 يومًا وفقًا لمعهد Sundance.

عرض Sundance لهذا العام 73 فيلمًا و 50 فيلمًا قصيرًا و 23 محادثة وحدثًا و 14 مشروعًا في معرض New Frontier.

وكان قد كشف القائمون على مهرجان ‪Sundance Film Festival‬ لعام 2021 عن الفائزين لهذا العام، و كان الرابح الأكبرهو"‪CODA‬" من إخراج سيان هيدر، والذى حصد أربع جوائز

والجوائز التى حصل عليها فيلم " ‪CODA‬ " بفعاليات مهرجان صاندنس هى " ‪U.S. Grand Jury Prize – Dramatic‬ " و " ‪Directing Award – U.S. Dramatic‬ " و " ‪U.S. Dramatic Special Jury Awards‬ " و " ‪U.S. Audience Awards‬" .

تدور أحداث فيلم " ‪CODA‬ " حول فتاة مراهقة تعيش وسط عائلة صماء بالكامل ، تجد نفسها ممزقة بين السعى وراء عشقها للموسيقى و حلمها لتحقيق إنجازات في هذا المجال واعتماد أسرتها عليها بشكل تام لتكون هى أساس علاقتها بالعالم الخارجي .

فيلم " ‪CODA‬ " من تأليف وإخراج سيان هيدر بطولة إيميليا جونز و جون فيور ولوني فارنر و كيفن شابمان و غيرهم ، و مده عرض الفيلم ساعة و51 دقيقة.