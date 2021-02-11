نهال عنبر تشارك كواليس مسلسل "حتة مني" مع إلهام شاهين

نشرت الفنانة نهال عنبر فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت نهال عنبر في الفيديو: "صباح الفل و الورد و الياسمين عليكوا يارب يبقي يوم حلو و اخبار حلوة و لو اي حد عندوا مشكله او زعلان ياريت تحاول تبتسم عشان تحل المشكلة ، انا انهارده بصور مسلسل "حته مني " مع النجمة إلهام شاهين".



يعد مسلسل "حتة مني" العمل الأول الذي يجمعهما منذ 18 سنة بعد مشاركتهما معًا في بطولة مسلسل "نجمة الجماهير"، الذي تم عرضه في 2003.