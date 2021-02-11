بالطرحة.. شاهد أحدث ظهور لـ ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس فيديو كوميديا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

و ظهرت ياسمين رئيس بتغيير في شكلها مرتدية الطرحة.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، ولاقت شخصيتها في الفيلم قبول الجماهير، وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.

وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجوري.