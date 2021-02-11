أحمد شامى يظهر فى قناة أوس أوس على يوتيوب.. شاهد

شارك الفنان أحمد شامى صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر شامى فى الصورة برفقة النجم أوس أوس.

وعلق شامى قائلًا:"تقدروا تتفرجوا علي حلقة live علي قناة اليوتيوب الخاصة ب اخويا النجم اوس اوس دلوقتي".

يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، آيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.