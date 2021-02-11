من سيارته.. أحمد جمال يبهر متابعيه من أحدث ظهور له

وظهر أحمد جمال فى الصورة من سيارته.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

- اي الحلاوه دي ياجماجيموووو .

- منور الدنيا اجمييي

يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال وتوزيع محمد شفيق.

كانت شركة "مزيكا" طرحت من قبل لـ أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام.