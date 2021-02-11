وعلقت سيرين قائلة:"ولك كيف ما كنتي بحبك وشو ما عملتي بحبك مبروك حبيبة قلبي الحقيقية صاحبة رأي وكلام بسيط بيشبه الناس وبيدخل على القلب دغري ومبروك لانغامي هل توليفة الذكية الحلوة". يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019 ، بطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حبيبة قلبي.. سيرين عبد النور تتغزل فى إليسا بسبب أغنيتها الأخيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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