يستعد الفنان أحمد شيبة لطرح أغنية جديدة بعنوان "المصلحجية كتروا" اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب". "المصلحجية كتروا" كلمات عمرو قطب والحن وليد سامي وتوزيع طه الحكيم ومكس وماستر محمد جودة. يذكر أن نشر الفنان أحمد شيبة أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "ادعوا معايا لمصر" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". والأغنية يهديها الى رجال الشرطة فى عيدهم الـ 69 وهى من كلمات رضا المصرى وتوزيع طه الحكيم. وكان المطرب أحمد شيبة، هنأ الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021، قائلا: "يارب السنة دي تكون خير وربنا يصرف عنا البلاء".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. أحمد شيبة يطرح أغنية المصلحجية كتروا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.