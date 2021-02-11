خاص: تفاصيل تصوير مسلسل "حظ الجميلات" بمشاركة الفنان عبد المحسن النمر

"حظ الجميلات" من الأعمال الدرامية الكويتية ذات الانتاج الضخم التي يجري الاستعداد لتصويرها خلال الأيام القادمة، وقد اختار صناع العمل دولة البحرين من أجل تصوير أحداث المسلسل فيها، كما أنه يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الدراما الخليجية وعلى رأسهم النجم السعودي عبدالمحسن النمر.

سبب اختيار البحرين لتصوير مسلسل "حظ الجميلات"

أحمد ملا حسين المنتج الكويتي كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تفاصيل انطلاق تصوير مسلسل "حظ الجميلات" والذي من المقرر أن يشارك في بطولته الفنان عبدالمحسن النمر، حيث أكد المنتج الكويتي أن العمل خلال أيام سوف ينطلق تصويره في البحرين، كما كشف سبب اختيارها من أجل تصوير العمل الجديد بها فقال أحمد ملا حسين: "خلال أيام سوف ينطلق تصوير مسلسل (حظ الجميلات) بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، وقد تم إختيار دولة البحرين من اجل تصوير العمل خصوصا ان هناك أماكن تصوير رئيسية تتناسب مع الحقبة الزمنية التي تدور بها أحداث المسلسل بالإضافة إلى رغبتنا بالتنوع في أعمالنا من جميع النواحي".

تفاصيل التحضيرات لتصوير مسلسل "حظ الجميلات"

أحمد ملا حسين أوضح أن الفنان عبدالمحسن النمر، سوف يصل قريبا إلى البحرين من أجل بدء تصوير مسلسله الجديد فقال: "عبدالمحسن النمر أحد أبرز النجوم المشاركين في بطولة المسلسل وهو من المقرر أن يصل إلى العاصمة المنامة خلال الأيام القادمة من أجل بدء تصوير دوره إن شاء الله"، كما أوضح المنتج الكويتي تفاصيل التحضيرات المستمرة من قبل فريق العمل للمسلسل فقال: " الأيام الماضية كانت هناك فترة من التجهيزات والمتابعة لمواقع التصوير، وتم عمل تجارب أداء لاختيار عدد من الأشخاص لبعض الأدوار، بالإضافة إلى ورشة لإعداد الممثل كانت قائمة خلال الأيام الماضية".

أبرز النجوم المشاركين في بطولة مسلسل "حظ الجميلات"

أحمد ملا حسين كشف كذلك عن أبرز النجوم المشاركين في بطولة المسلسل، كما أكد أن هناك اسمين لم يتم تحديدهما، لكن أكد أنه خلال يومين سوف يصبح فريق العمل جاهزا للتصوير فقال المنتج الكويتي: "أبطال المسلسل هم كل من عبدالمحسن النمر، وجمعان الرويعي، ومحمد الدوسري، وسلوى الجراش، وسارة العنزي، وشيماء رحيمي، وهناك اسمين نستعد للإعلان عنهم قريبا، وهنالك نجوم ننتظر موقفهم حسب الظروف وارتباطاتهم بالكويت وبالتالي صعوبة التنسيق والسفر في ظل جائحة كورونا، ومن المقرر أيضا أن ينضم عدد من نجوم البحرين للمشاركة في بطولة العمل"، وتردد خلال الفترة الماضية أن أحداث مسلسل "حظ الجميلات" تدور في فترة السبعينات من القرن الماضي، وأن العمل سوف يقدم دراما مختلفة من حيث الفكرة وتنفيذها.