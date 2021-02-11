فيديو ليلى عبدالله ترد على معجبة سخرت منها وطالبتها بالخضوع لعملية تجميل

ليلى عبد الله أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بعد ظهورها بملامح وجدها الجمهور متغيرة، حيث أوضحت انها لا تستخدم أي فلاتر، بينما ردت كذلك على مطالبة البعض لها بالخضوع لعملية تجميل.

ليلى عبدالله عن فلاتر الوجه: "لا استخدمها أغلب الوقت وبشرتي بها عيوب"

ليلى عبد الله انتشر لها فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه بدون استخدام أي فلاتر المعدلة لملامح الوجه، وكشفت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت عن سبب ظهورها بهذه الطريقة هو رغبتها في مشاهدة متابعيها لها بهذا الشكل، بينما أوضحت أنها لا ترفض أن يراها الجمهور بملامحها الطبيعية مهما كان هناك أشياء يعتبرها البعض مشاكل بالبشرة، فقالت ليلى عبدالله :"هناك أشياء يجب أن أقوم بتصويرها وانتهي منها، وأغلب المشاهد التي أقوم بتصويرها لا استخدم فيها فلاتر من أجل أن تشاهدون كل شيء بشكل حقيقي وواقعي، وأنا ليس لدي مشكلة في الظهور بدون فلتر، هذا طبيعي أن تظهر فينا عيوب وأخطاء، فليس لدي قدرة على وضع المكياج بشكل مستمر، هذه بشرتي من الممكن أن تظهر فيها بعض الأشياء الطبيعية مثل البثور والهالات السوداء".

ليلى عبدالله ترد على متابعة طالبتها بتجميل أنفها

ليلى عبدالله وظهورها الأخير تسبب في تعرضها للتنمر من قبل البعض حيث طلبت إحدى المتابعات منها إجراء عملية تجميل في أنفها وأكدت أن خضوعها لهذه العملية ليس فيه أي مشكلة، لترد الفنانة ليلى عبدالله وتوضح أن طريقة المتابعة في تقديم النصيحة يعد تنمر، مؤكدة أن الخضوع لعملية تجميل ليس عيبا، فقال الفنانة اللبنانية: "طبعا مو عيب بس العيب انك تكتبين هالتعليق حق الناس"، وتعاطف تيار واسع من الجمهور مع الفنانة ليلى عبدالله ودفاعها عن نفسها معتبرين أن ما تعرضت له يعد تنمر غير مقبول من قبل البعض.

ليلى عبدالله تكتشف إصابتها بكورونا بالصدفة

ليلى عبد الله قد كشفت في شهر يناير الماضي عن إصابتها بفيروس كورونا بالصدفة حيث أكدت في مقطع فيديو تداوله الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع: "يا جماعة أنا بحالة صدمة، تخيلوا أنا رحت أمس افحص فحص كورونا عشان أسوي أسناني واتفاجئت بالطبيبة تقول لي إيجابي وقلت أكيد في شيغلط.. عادي أنا مو خايفة بس في شي غلط". وعبرت ليلى عن صدمتها خاصة وأنها لا تشعر بأي عرض من الأعراض المعروفة الخاصة بفيروس كورونا، وكانت الفنانة ليلى عبدالله قد انتهت منذ فترة طويلة من تصوير أحدث أعمالها وهو مسلسل "مع الحرملك" والذي لم يتم حتى الآن تحديد موعد لعرضه، بينما كان آخر عمل شاركت فيه ليلى عبدالله مسلسل "رحلة إلى الجحيم"، الذي لعبت بطولته بجانب الفنان عبد العزيز الشمالي، وعرض في شهر رمان الماضي.