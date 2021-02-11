مريم حسين تُحرج دنيا بطمة : "لا احتاج لسرقة صور اطفال فإبتني جميلة"

مريم حسين تحرج دنيا بطمة مرة جديدة وتهاجمها في أقل من شهر، فبعد أقل من اسبوع على تعليقها على الحكم الصادر بقضية حمزة مون بيبي المتهمة فيها الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، بدا بأن مريم حسين تعمدت ايضا السخرية من زميلتها ومواطنتها دنيا بطمة من خلال ردها على احدى المتابعات حول واقعة اتهام الأخيرة بسرقة صورة طفل وإيهام الجمهور بأنها صورة لطفلتها.

مريم حسين تسخر مجددا من دنيا بطمة

وفي التفاصيل، فإن الفنانة العراقية المغربية مريم حسين التي كانت قد نشرت يوم أمس ولأول مرة صوراً واضحة لإبنتها الوحيدة "أميرة" بمناسبة عيد ميلادها الرابع، واجهت تساؤلا من احدى المعجبات اللواتي سألتها عما اذا كانت صور ابنتها هذه صورا لها حقيقية وليست صورا مسروقة لطفلة أخرى على غرار واقعة دنيا بطمة التي قامت بنشر صورة لطفل عبر حسابها على انستغرام نسبته بأنه صورة لمولودتها.

وكتبت المتابعة لمريم حسين تعليقا على صور طفلتها "أميرة" :" هاي بنتك من جد ولا كمان صور طفلة مسروقة، ما عاد نصدق"، لترد عليها مريم حسين بالقول :"مو محتاجة اسرق صور، لأن ابنتي احلى من اي بنت على وجه الأرض".

وفسر الجمهور رد مريم حسين بأنه سخرية من تصرف دنيا بطمة و"لطشة" مباشرة موجهة لها بعدما تبين بأن دنيا بطمة قامت بالإستعانة بصورة مسروقة لطفلة أجنبية ونسبتها بأنها لطفلتها.

واقعة اتهام دنيا بطمة بسرقة صورة لطفلة أجنبية

وتعود الواقعة الى أيام قليلة حيث تداول حينها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو لسيدة أجنبية، تتهم فيه الفنانة دنيا بطمة، بسرقة صور وفيديويات ابنتها (إم جي)، واستخدامها على أنّها تعود لطفلتها ليلي روز.

وقالت السيدة في الفيديو المتداول باللغة الإنكليزية: “انا فقط لا افهم الأمر، مغنية مغربية شهيرة أخذت صور تظهر "شفاه" ابنتي والتي نشرتها في خاصية القصص المصوّرة (ستوري) في حسابي على “انستغرام”، قبل أنّ تحظرني".

وكانت دنيا بطمة نشرت فعلاً صورة تظهر جزء من ملامح طفلة صغيرة "شفاهها وذقنها" في حسابها موضحةً في تعليقها أنها تعود إلى طفلتها.

مريم حسين متهمة بالشماتة من دنيا بطمة

وقبل حوالي أسبوعين، تم الحكم بالسجن على دنيا بطمة لمدة عام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حمزة مون بيبي" هو الخبر الذي عدد من المشاهير على التعليق عليه وتصدرتهم الفنانة المغربية مريم حسين، التي اعتبرها البعض تشمت بما حدث لدنيا بطمة، حيث كتبت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام: "الله يمهل ولا يهمل، فأنا كنت ضحية هذا الحساب ولكن رب العالمين أقوى من كل شيء والله يسامح الجميع".

وتابعت مريم حسين قائلة "اللي ما يعرف قصتي مع حمزة مون بيبي هو ان يوم من الأيام تكلم علي أنا وأمي واللي يتكلم عن أمي أرشه بدمي ولكن بالأخير الله يسامح الجميع ويفك كربهم".

وتزامنًا مع تدوينة مريم حسين ضدها، عقب صدور الحكم، نشرت دنيا بطمة مجددًا صورة تضم عبارة: "قل للشامتين صبرا فإن نوائب الدنيا تدور"، وهو ما اعتبره البعض إشارة إلى حديث مريم عنها.