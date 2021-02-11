تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا.. بالقاهرة وجدة في وقت واحد

كشف المخرج عبد الرحمن بن يحيى، مدير مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا بالسعودية، أن الدورة الـ 23 للمهرجان تقام بمصر والمملكة العربية السعودية في وقت واحد خلال الفترة من 4 وحتى 13 يونيو المقبل.



وأوضح "بن يحيى" أن باب التقديم للمسابقة الرسمية للمهرجان يغلق يوم الأحد المقبل الموافق ١٤ فبراير.

وقال إن باب التقديم لمسابقة vs film للأفلام العربية والتي تقام على هامش المهرجان، يغلق يوم 22 أبريل المقبل ويشترط ألا تزيد مدة الفيلم على الأربع دقائق.

وذكر أنه للعام الثاني على التوالي تقام فعاليات المهرجان بمصر والسعودية في وقت واحد بعد نجاح التجربة العام الماضي رغم إقامتها أون لاين بسبب جائحة كورونا.



من جانبه، أكد الدكتور أسامة أبو نار، رئيس المهرجان، أن الدورة الجديدة للمهرجان تشهد مشاركة 16 دولة عربية وأجنبية.

وقال إن فعاليات المهرجان ستقام في مصر بمدينتي القاهرة والإسكندرية، فيما تقام فعالياته بالسعودية بمدينة جدة.

وشدد على أن إدارة المهرجان كانت حريصة على إقامته العام الماضي في الوقت الذي اضطرت فيه مهرجانات دولية كبيرة إلى إلغاء دوراتها بسبب جائحة كورونا.

وتابع: "كان لنا السبق في إقامة الدورة الماضية "أون لاين" وكانت المفاجأة غير المتوقعة باستقبالنا لعدد كبير من الأفلام سواء في مسابقة تري كور أو مسابقة vs film للأفلام العربية، وكانت التجربة فريدة وناجحة على مستوي المشاركة أو العروض من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمهرجان".