وكتب دياب معلقًا: "ده أحلى شكر جالي في حياتي، تسلمي يا سارة يا موهوبة يا قمر".

وكشف الهضبة عمرو دياب عن موعد طرح عطر جديد يحمل اسمه عبر حسابه عبر إنستجرام ونشر مجموعة من الصور لعطر مكتوب عليه عمرو دياب معلقا "برفيوم عمرو دياب قادم فى 22 فبراير". تصدر الهضبة عمرو دياب منصة توب انغامى بأغنيتين " ياأنا يالأ" فى المركز الثانى و"محسود" فى المركز الثالث بعد أيام قليلة من طرح الألبوم بشكل كامل عبر أنغامي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سارة تبعث برسالة لـ عمرو دياب.. والهضبة: موهوبة يا قمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.