جنات في ثاني ليالي حفلات عيد الحب بالأوبرا

ضمن سلسلة حفلات عيد الحب التى تنظمها دار الأوبرا، تحيى المطربة جنات حفلا في الثامنة مساء غد الجمعة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي حيث تشدو بنخبة مختارة من أعمالها الخاصة منها حب جامد ، حب امتلاك ، اللي بينك وبيني ، حبيبي علي نيته وبحبك وغيرها الى جانب عدد من مؤلفات التراث .
يسبقها فاصلا للمطرب أحمد عفت الذي يتغنى بكوكبة من أيقونات الموسيقى العربية التي قدمها كبار مطربي الوطن العربي الى جانب فقرة لعازف الجيتار وحيد ممدوح حيث يقدم مجموعة من أشهر الألحان التى أبدعها عمالقة الموسيقى .
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