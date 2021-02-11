في ذكرى رحيله.. معلومات لا يعرفها أحد عن علاء ولي الدين الفنان والإنسان

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان علاء ولى الدين، الذي رحل عن عمر ناهز التاسعة والثلاثين، واستطاع أن يقدم العديد من الأعمال الفنية التي تظل خالدة في ذاكرة ووجدان المشاهد المصري والعربي.
قال محمد الكيلاني، أشهر كلاكيت في السينما والدراما، إنه عاصر بداية الفنان علاء ولي الدين من خلال ترشيحه لمخرج فيلم " لعدم كفاية الأدلة"، مضيفا أنه تمت الاستعانة بعلاء ولى الدين من أجل إلقاء جملة واحدة في الفيلم.
كان خبر وفاة علاء ولى الدين بمثابة الصاعقة التي أصابت الوسط الفني بحالة من الحزن الشديد، خاصة أنه كان يتمتع بحالة حب من جانب المقربين له.
قال معتز ولي الدين - شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين - إن الراحل كانت له علاقة قوية مع الله - سبحانه وتعالى - لذلك الجميع كان يحبه، مشيرا إلى أن جسم علاء ولي الدين ووجهه الطفولي هما السبب وراء قربه من الناس.
تحل اليوم، الخميس 11 فبراير، ذكرى رحيل الفنان الراحل علاء ولى الدين، الذي ولد في 28 سبتمبر عام 1963، بقرية الجندية مركز بني مزار بمحافظة المنيا، ورحل بـ عز شبابه في مثل هذا اليوم عام 2003، عن عمر يناهز الـ40 عامًا.
وتوقع الفنان علاء ولي الدين، في تصريحات تليفزيونية وفاته، قائلًا: "أنا هموت قريب، واشتريت مدفن جديد، وجبت المسك اللي تغسلوني بيه".
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