محمد مهران: الشكر واجب لـ محمد سامي الذي منحني فرصة كتابة لؤلؤ

ردَّ الفنان محمد مهران على هجوم الجمهور عليه بعد توجيه الشكر للمخرج محمد سامي بعد اعطائه فرصة كتابة لؤلؤ.
وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج": ربما أساء الجمهور فهمي، وخاصة أنني من الأشخاص الذين لا يتفاعلون بشكل كبير على السوشيال ميديا، لأنني أكون خائف من كتابة مصطلح لا يتم فهمه بشكل صحيح.
وتابع:" الجمهور لايعرف أنني أكتب منذ فترة بعيدة، ومحمد سامي شخص أفادني كثيرا، وأعطاني الفرصة التى أبحث عنها منذ 11 عامًا، فلماذا لا أوجه له الشكر، وأعطيه حقه، فمن ينكر الجميل جاحد، وأنا لا أفهم من يهاجمني على التعبير عن امتناني له.
يذكر أن مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.
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