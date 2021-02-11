تحل اليوم، الخميس 11 فبراير، ذكرى رحيل الفنان الراحل علاء ولى الدين، الذي ولد في 28 سبتمبر عام 1963، بقرية الجندية مركز بني مزار بمحافظة المنيا، ورحل بـ عز شبابه في مثل هذا اليوم عام 2003، عن عمر يناهز الـ40 عامًا.
اشتهر علاء ولي الدين بعدد من الأفيهات المميزة، منها: "جايب لي ورد وأنا مفطرتش من الصبح"، "موت بغيظك أنا حلوة وزي القمر"، و"يا عيني على الحلو لما تبهدله الأيام"، "كابتن هو كله ضرب ضرب مفيش شتيمة"، و"ممكن نقف 50 دقيقة حداد على روح بابا"، و"موت بغيظك أنا حلوة وزي القمر".
و"هتقولهم لى نيللي نيللي هقولهم لك شريهان شريهان"، و"أنا عاوزه أتجوز على مزاجي واحد مطأطأ كده"، و"والله لأضربها على بؤها الولية دي"، و"اعمل نفسك ميت"، وغيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في ذكرى رحيله.. تعرف على أبرز إيفيهات علاء ولي الدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.