نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة بمظهر مختلف، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت بقصة شعر جديدة وتلاحظ عليها خسارة كبيرة لوزنها.

شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهوها فيديو أثناء ممارستها الرياضة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

أعلنت الإعلامية شيما صابر عن نتيجة المسحة التي أجرتها بعد إصابة زوجها بفيروس كورونا .

نشرت الفنانة ياسمين رئيس فيديو كوميديا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. سلبية مسحة شيما صابر.. وهنا شيحا مهددة بعد فقدان وزنها.. وياسمين رئيس تظهر بالحجاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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