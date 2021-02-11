إنجي علي تنعى المطرب علي حميدة

نعت الإعلامية انجي علي المطرب علي حميدة الذي وافته المنية مساء اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام.

ونشرت انجي علي علي صفحتها بموقع انستجرام صورة المطرب علي حميدة وعلقت : "لا اله الا الله الله يرحمه ادعوله"

توفي بعد عصر اليوم، المطرب علي حميدة؛ بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام، بعد نقله إليها نتيجة تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وكان الراحل قد طلب من اسرته نقلة إلى مطروح بعد اسبوعين قضاها فى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.