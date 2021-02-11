بفستان أسود.. سارة الطباخ تبرز أنوثتها على إنستجرام

شاركت المنتجة سارة الطباخ متابعيها صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة ناعمة وأنثوية تبرز جمالها.
واختارت سارة الطباخ أن ترتدي فستانا أسود ، وهو ما أبرز أناقة ورقة إطلالتها، ورفعت شعرها للخلف، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.
وأبرزت سارة الطباخ إطلالتها بوضع الماكياج؛ واختارت أن تبرز جمال عينيها بـ الماسكرا والآي شادو والاي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الأورانج الناعم كأحمر شفاه.
من ناحية أخرى كانت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية قضت بالحبس غيابيا عامين مع الشغل وكفالة الف جنيه ضد المنتجة سارة الطباخ بتهمة تبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد ،صدر الحكم برئاسة المستشار طارق فراج رئيس المحكمة.
وفي قضية أخرى اتهمت سارة الطباخ المطرب الشرنوبي بسرقة "سكوتر" منها، وطلبت جهات التحقيق باستدعاء المنتجة للإدلاء بأقوالها بشكواها، كما أمرت باستدعاء المطرب لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه.
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