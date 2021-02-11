وفاة علي حميدة وعائلته تلوم نقابة الموسيقيين

غيب الموت قبل لحظات الفنان على حميدة، صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض.

كان عادل عطية ابن شقيقة الفنان على حميدة قد وجه اللوم لنقابة الموسيقيين عبر دوت الخليج.