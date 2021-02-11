نايل سينما تعرض حلقة خاصة عن الفنان الراحل علاء ولي الدين.. الليلة

تعرض قناة نايل سينما اليوم الخميس وفي ذكرى وفاة الفنان علاء ولي الدين حلقة خاصة من أرشيف القناة انتاج عام 2010 مع عدد كبير من المشاهير.

والنجوم يتحدثون عن ذكرياتهم مع الفنان الكوميدي الكبير وهم:-محمد هنيدي / اشرف عبد الباقي / سعيد صالح / علاء مرسي / الكاتب أحمد عبدالله / معتز ولي الدين / هشام سليمان / سعيد شيمي فريق عمل الحلقة سكريبت مني عمري ، إعداد مروة حربي ، مخرج تقارير هناء عبدالدايم، اخراج ايمان الشرقاوي، قراءة تعليق نشوي محمد علي ستعرض الحلقة الساعة الثالثة عصرا.

يذكر أن توقع الفنان علاء ولي الدين، في تصريحات تليفزيونية وفاته، قائلًا: "أنا هموت قريب، واشتريت مدفن جديد، وجبت المسك اللي تغسلوني بيه".

ووفقا لما ذكره أقارب الفنان، اشترى علاء ولى الدين، قبل وفاته بـ 3 أشهر، مقبرة في مدينة نصر، بالقرب من "الوفاء والأمل" خلف مدافن الشيخ كشك، لتجمعه هو وأسرته بعد رحيله.

وقال شقيق الفنان علاء ولي الدين، إن النجم الراحل اعتمر 5 مرات، وفي عمرته الأخيرة اشترى من الأراضي الحجازية "مسك" معين خاص بتغسيل الموتى، وأعطاه إلى شقيقه الأصغر خالد، وقال له: "خلى الحاجات دي معاك، ولما أموت غسلوني بيها".