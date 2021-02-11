مطرب لولاكي.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة علي حميدة

وقال: إنني ألوم على نقابة المهن الموسيقية عدم الاهتمام والتجاهل التام لأحد اعضائها الذين أثروا الحياة الفنية خاصة انه يعانى من ضائقة مالية وليس هناك من يقف بجواره او يساعده وأهيب بكل محبى على حميدة محاولة إيجاد حل يمكن ان ننقذه به وتتحسن حالته الصحية.



وأضاف عادل : الدليل على مدى عدم اي مساعدة طبية حقيقية في مطروح أنني قمت منذ ايام باحضار المحاليل والأدوية اللازمة له وقمت بتركيبها أيضا وهو امر غير طبيعى.



وعاني المطرب الراحل خلال الفترة الماضية ومكث للعلاج في معهد ناصر، قبل أن ينتقل إلى مطروح.