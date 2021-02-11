عمرو دياب ينشر صورة برفقة إنجي كيوان من دبي

نشر النجم عمرو دياب صورة من كواليس تصوير إعلان عطره الجديد، في دبي مع المخرج طارق العريان. وظهرت في الصورة الاعلامية إنجي كيوان التي ستظهر في الاعلان وزوجها برفقة عمرو دياب وطارق العريان. ويجري تصوير الإعلان على أنغام أغنية "وأنا معاك" التي صدرت في ألبوم "يا أنا يا لأ" ومن المتوقع طرح الكليب خلال الأيام القليلة القادمة. أغنية "وأنا معاك" كلمات خالد تاج الدين، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، ديجيتال ماستر أمير محروس.

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