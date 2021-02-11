موعد جنازة المطرب علي حميدة في مطروح

وغيب الموت قبل لحظات الفنان على حميدة، صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض.
كان عادل عطية ابن شقيقة الفنان على حميدة قد وجه اللوم لنقابة الموسيقيين عبر دوت الخليج.
وقال: إنني ألوم على نقابة المهن الموسيقية بعدم الاهتمام والتجاهل التام لأحد أعضائها الذين أثروا الحياة الفنية خاصة أنه يعانى من ضائقة مالية وليس هناك من يقف بجواره أو يساعده وأهيب بكل محبى على حميدة محاولة إيجاد حل يمكن أن ننقذه به وتتحسن حالته الصحية.
وغيب الموت قبل لحظات الفنان على حميدة، صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض.
كان عادل عطية ابن شقيقة الفنان على حميدة قد وجه اللوم لنقابة الموسيقيين عبر دوت الخليج.
وقال: إنني ألوم على نقابة المهن الموسيقية بعدم الاهتمام والتجاهل التام لأحد أعضائها الذين أثروا الحياة الفنية خاصة أنه يعانى من ضائقة مالية وليس هناك من يقف بجواره أو يساعده وأهيب بكل محبى على حميدة محاولة إيجاد حل يمكن أن ننقذه به وتتحسن حالته الصحية.
وقال: إنني ألوم على نقابة المهن الموسيقية بعدم الاهتمام والتجاهل التام لأحد أعضائها الذين أثروا الحياة الفنية خاصة أنه يعانى من ضائقة مالية وليس هناك من يقف بجواره أو يساعده وأهيب بكل محبى على حميدة محاولة إيجاد حل يمكن أن ننقذه به وتتحسن حالته الصحية.
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