أصالة لـ ابنتها شام الذهبي: دنيتي بعيشها بأحلى وجوهها وأنا معك

شاركت الفنانة أصالة متابعيها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة جديدة لها مع نجلتها شام الذهبي.
وعلقت أصالة على الصورة قائلة: "الحُبّ والإهتمام بأعلى درجاته نتبادله ليكبر فينا ونعطي منّه لكلّ الّلي حوالينا ونطلع فيه لأعلى درجات السّحابّ.. شامي ملاكي وأمّي حنونتي دنيي بعيشها بأحلى وجوهها معك أنا بأمان
يذكر أنّ الفنانة أصالة والدة شام انفصلت عن زوجها المخرج طارق العريان.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت بتصريحات جديدة للنجمة السورية أصالة أثناء حوارها مع مجلة "زهرة الخليج" الإماراتية، على هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الرابع، حيث أكدت أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد "لا تستسلم" من المستحيل أن تتكرر طيلة حياتها.
وأوضحت الفنانة أصالة نصرى أنها بدأت العمل على الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، وذلك بعد انفصالها فورًا عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً عن أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة.
وقالت الفنانة أصالة "إن الألبوم بكل ظروفه مستحيل أن يتكرر في حياتي، الألبوم عملت عليه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وبداية الحظر في مصر، وكانت هناك معاناة وكنت في أسوأ مراحل حياتي على الإطلاق".
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