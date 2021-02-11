سيمون تنعى المطرب علي حميدة .. الله يرحمه

نعت الفنانة سيمون المطرب علي حميدة الذي وافته المنية مساء اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام.

ونشرت سيمون علي صفحتها بموقع انستجرام صورة وعلقت "‏البقية ....في حياتكم الفنان ( علي حميدة ) الله يرحمه"

توفي بعد عصر اليوم، المطرب علي حميدة؛ بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام، بعد نقله إليها نتيجة تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وكان الراحل قد طلب من اسرته نقله إلى مطروح بعد اسبوعين قضاها فى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.