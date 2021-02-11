قصة أغنية لولاكي للراحل علي حميدة.. تجاوزت 6 ملايين نسخة

اشتهر المطرب الراحل علي حميدة باغنية لولاكي التي تركت له بصمة كبيرة مع أول ألبوماته، وهي من كلمات عزت الجندي، وألحان سامي الحفناوي، وتوزيع حميد الشاعري.

تم بيع منها أكثر من 6 ملايين نسخة إلى جميع أنحاء العالم، وحققت وقتها رقما قياسيا لم يسبق له مثيل.

وعندما طرحت الأغنية عام 1987،

أكد مصدر خاص من عائلة المطرب الراحل على حميدة أنه لا يزال داخل المستشفى حاليا، وفي انتظار الانتهاء من الأوراق الخاصة بالدفن، مشيرا إلى أن الجنازة ستقام غدا بعد صلاة الجمعة في مطروح.