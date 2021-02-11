أكد مصدر خاص من عائلة المطرب الراحل على حميدة أنه لا يزال داخل المستشفى حاليا، وفي انتظار الانتهاء من الأوراق الخاصة بالدفن، مشيرا إلى أن الجنازة ستقام غدا بعد صلاة الجمعة في مطروح.
وكان اخر ظهور للفنان الراحل على حميدة منذ 3 سنوات من خلال حلوله ضيفا على برنامج مساء دى ام سى مع الاعلامية ايمان الحصرى وتحدث عن مشواره الفنى وابرز محطاته الفنية
كان عادل عطية ابن شقيقة الفنان علي حميدة وجه اللوم لنقابة الموسيقيين عبر دوت الخليج.
وقال: إنني ألوم على نقابة المهن الموسيقية عدم الاهتمام والتجاهل التام لأحد اعضائها الذين أثروا الحياة الفنية خاصة انه يعانى من ضائقة مالية وليس هناك من يقف بجواره او يساعده وأهيب بكل محبى على حميدة محاولة إيجاد حل يمكن ان ننقذه به وتتحسن حالته الصحية.
وأضاف عادل : الدليل على مدى عدم اي مساعدة طبية حقيقية في مطروح أنني قمت منذ ايام باحضار المحاليل والأدوية اللازمة له وقمت بتركيبها أيضا وهو امر غير طبيعى.
وقال: إنني ألوم على نقابة المهن الموسيقية عدم الاهتمام والتجاهل التام لأحد اعضائها الذين أثروا الحياة الفنية خاصة انه يعانى من ضائقة مالية وليس هناك من يقف بجواره او يساعده وأهيب بكل محبى على حميدة محاولة إيجاد حل يمكن ان ننقذه به وتتحسن حالته الصحية.
وأضاف عادل : الدليل على مدى عدم اي مساعدة طبية حقيقية في مطروح أنني قمت منذ ايام باحضار المحاليل والأدوية اللازمة له وقمت بتركيبها أيضا وهو امر غير طبيعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آخر ظهور للراحل علي حميدة قبل مرضه .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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