رحلة علي حميدة من المرض لـ الوفاة

غيب الموت قبل لحظات الفنان على حميدة ، صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونرصد فى السطور التالية القصة الكاملة لـ على حميدة من المرض لـ الوفاة

بداية المرض

نشرت الصفحة الرسمية للفنان على حميدة تعليقا عبر فيسبوك تكشف فيه عن حالته الصحية وتعرضه الى وعكة صحية شديدة اسفرت عن دخوله المستشفى.

وقالت الصفحة الرسمية : "الى كل من هوا محب وصادق في حبه .. للفنان على حميده هوا الآن " يعيش في فتره تعب ومعناه في مسقط رأسه بمطروح .. والتعب ملوش أي علاقه بالكرونا .. ولكنه خلل في وظائف الكلى مع مضعفات في الحركه .. ونسأل الله صادقين الدعاء"

على حميدة يستغيث بنقابة الموسيقين

قال الفنان علي حميدة إن أحدا من نقابة الموسيقيين لم يتصل به، أو يتواصل معه، بعد تداول أخبار حالته الصحية، موجها الشكر للمطرب مصطفى كامل والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تواصلهما معه للاطمئنان عليه.

وطالبت أسرة علي حميدة بعلاجه على نفقة النقابة، مؤكدين أنه لا يمتلك إلا شقة في منطقة الهرم، وأنه دفع ملايين للضرائب، في إشارة لعدم قدرته التكفل بنفقات العلاج.

الموسيقيين تتدخل لعلاج على حميدة

رد الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين على شكوى علي حميدة حول عدم التواصل معه، بأن نجم أغنية "لولاكي" متوقف عن دفع الاشتراك السنوي للنقابة منذ عامين، وأنه سيتابع دخوله احد المستشفيات بالاسكندرية صباح الغد.

تطورات الحالة الصحية لـ على حميدة قبل وفاته

كشف عادل عطية ابن شقيقة الفنان على حميدة عن تطورات حالة خاله الصحية بعد خروجه من مستشفى معهد ناصر واكتشاف إصابته بورم سرطاني.

وقال عادل في تصريح خاص لصدي البلد : الحالة مستقرة إلى حد ما ولكنها لم تتحسن وأننا أجرينا بعض التحاليل في مطروح وننتظر النتائج التحاليل خلال ايام كما أنه لا يستطيع الكلام كثيرا في الفترة الحالية ولكن الأزمة الكبرى في عدم وجود إمكانيات في مطروح من أجل تقديم العلاج له حيث أجد صعوبة شديدة من اجل الحصول على طبيب ليتابع معه الحالة أو أن يلحقه في حالة وجود ازمات صحية .

وأضاف عادل : الدليل على مدى عدم اي مساعدة طبية حقيقية في مطروح أنني قمت منذ ايام باحضار كافة المحاليل والأدوية اللازمة له وقمت بتركيبها أيضا وهو امر غير طبيعى.

وأضاف أن على حميدة يواجه تجاهلا شديدا من قبل نقابة الموسيقيين والتي تواصلت معنا فقط فترة وجوده في معهد ناصر وبعدها لم يتواصل معنا سوى المطرب مصطفى كامل وكانت حجتهم أن على حميدة لم يدفع اشتراك النقابة لمدة عامين فهل من المعقول أن يكون سببا لتجاهلهم له وعندما كان على حميدة فى مستشفى معهد ناصر وجدت ان الحالة تسوء بشكل اكبر وكلما تحدثنا مع الاطباء المعالجين كان تعليقهم ليس هناك أكثر من حصوله على التحاليل اللازمة والعلاج وهو ما دفعنا لمغادرة المستشفى والعودة الى مطروح بعد ان تواصلت معنا نقابة الموسيقيين والذى جاء ردها أن في حالة مغادرته معهد ناصر ليس على النقابة اي مسئولية فهل من المعقول ان اترك على حميدة يلقى مصيره خاصة ان ليس هناك أي تحسن للحالة في معهد ناصر بل كانت تسوء.

وأنهى عادل كلامه : أنني الوم على نقابة المهن الموسيقية بعدم الاهتمام والتجاهل التام لأحد اعضائها الذين أثروا الحياة الفنية خاصة انه يعانى من ضائقة مالية وليس هناك من يقف بجواره او يساعده واهيب بكل محبى على حميدة محاولة إيجاد حل يمكن ان ننقذه به وتتحسن حالته الصحية.

وفاة على حميدة

غيب الموت قبل لحظات الفنان على حميدة، صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض.

أكد مصدر خاص من عائلة المطرب الراحل على حميدة أنه لا يزال داخل المستشفى حاليا، وفي انتظار الانتهاء من الأوراق الخاصة بالدفن، مشيرا إلى أن الجنازة ستقام غدا بعد صلاة الجمعة في مطروح.