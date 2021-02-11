زيارة زوجات سفراء ٢٠ دولة بالعالم بمرافقة حرم وزير الخارجية إلى منطقة...

نظمت اليوم الخميس، وزارة السياحة والآثار جولة لوفد من زوجات سفراء ٢٠ دولة أجنبية معتمدة بالقاهرة إلى منطقة آثار سقارة، وذلك في إطار الترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة والأماكن السياحية الموجودة بها.
شارك في هذه الجولة حرم السيد وزير الخارجية المصري، وزوجات عدد من مساعدي السيد وزير الخارجية المصري.
وقد استقبل الوفد مدير عام آثار سقارة، واصطحبهم في جولة داخل هرم زوسر المدرج ومجموعته الهرمية، وهرم أوناس، وهرم الملك تتي، ومقبرة كاجمنى، والسرابيوم، بالإضافة إلى زيارة متحف إيمحتب.
وقد أعربت زوجات السفراء الأجانب عن سعادتهن البالغة للمشاركة في هذه الزيارة التي تعتبر فرصة رائعة للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة بمنطقة سقارة ولا سيما في ظل ما شهدته هذه المنطقة من اكتشافات أثرية هامة وكبيرة خلال الفترة الماضية.
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