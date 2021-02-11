احمد الشامي ينعى المطرب علي حميدة

نعى الفنان احمد الشامي المطرب علي حميدة الذي وافته المنية مساء اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام.

ونشر احمد الشامي علي صفحته بموقع انستجرام صورة وعلق "‏خبر حزين جدًا جدا ... اول اغنية احفظها وبغنيها في حفلاتي لحد دلوقتي و مفيش حد مش حافظها و اول البوم يكون عندي ...الله يرحمك يا رب هتفضل في قلوبنا طول العمر .. وداعًا النجم الكبير علي حميدة ????ارجو الدعاء له ????"

توفي بعد عصر اليوم، المطرب علي حميدة؛ بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام، بعد نقله إليها نتيجة تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وكان الراحل قد طلب من اسرته نقله إلى مطروح بعد اسبوعين قضاهما فى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.