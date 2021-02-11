وفاة الفنان علي حميده بعد صراع مع المرض

توفي الفنان علي حميده بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٧٣ عاما، ومن المقرر أن تعلن أسرته موعد صلاة الجنازة وتلقي العزاء على روح الفنان الراحل.

وكان علي حميده قد تعرض لوعكة صحية منذ اسابيع دخل على إثرها احدى المستشفيات في القاهرة بعد تدخل وزارة الصحة، وبعد حالته تم نقله إلى احدى المستشفيات في مرسى مطروح إلى أن وافته المنية.

ولد علي حميده في ٢٠ مايو عام ١٩٦٥ بمرسى مطروح، وقدم أغنية "لولاكي" الشهيرة التي حقتت نجاحا ملفتا.

ومن الاعمال التي قدمها ألبوم لولاكي عام 1988 ويتضمن 8 أغاني، وناديلي، وكوني لي، ونن العين، وخان العشرة، واحكي لي.