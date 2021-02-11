بدرية طلبة تنعى المطرب علي حميدة

نعت الفنانة بدرية طلبة المطرب علي حميدة الذي وافته المنية مساء اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام.
ونشرت بدرية طلبة علي صفحتها بموقع انستجرام صورة وعلقت "البقاء لله الفنان علي حميدة دعواتكم له بالرحمة والمغفرة"
توفي بعد عصر اليوم، المطرب علي حميدة؛ بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام، بعد نقله إليه نتيجة تدهور مفاجئ في حالته الصحية.
وكان الراحل قد طلب من اسرته نقله إلى مطروح بعد اسبوعين قضاهما فى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.
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